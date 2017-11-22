Парашютный прыжок

Большое количество людей очень любят экстрим. Какой именно вид экстрима, выбирает каждый для себя. Одним из самых популярных экстремальных видов отдыха, остается прыжок с парашютом.

Существует два вида прыжков.

Прыжок с инструктором. Чаще всего на подготовку такого прыжка уходит не более часа и прыгать можно будет в этот же день. Примерная высота прыжка составляет около 4 тыс. метров. Именно такая высота позволит насладиться свободным падением около минуты. Этого времени достаточно, если заказчик прыжка новичок. При данном виде прыжка безопасность будет наиболее высокая.

Прыжок самостоятельно. Самый популярный вид прыжков, но и времени на подготовку уходить больше. Чаще всего обучение такому виду прыжка проходит в группе из нескольких желающих. После обучения идет обязательная сдача зачета по теоретической части. Потом нужно пройти медицинскую комиссию и иметь допуск и разрешение к прыжкам. Следующим этапом будет отработка на специальных снарядах. Дальше изучение правил безопасности во время прыжка и обязательная отработка экстремальных ситуаций, которые могут случиться в воздухе.

После всех перечисленных видов и действий, совершается первый прыжок с инструктором, даются рекомендации и заказчик сам решает совершать прыжок самостоятельно или отказаться.

Для прыжков существует несколько видов парашютов, но ознакомление с каждым происходит постепенно, потому что они имеют свою особенность и правильный подход к использованию. Нужно уметь самому укладывать парашют, этому тоже обучают на подготовительных занятиях.

Совершая выбор экстремального спорта, нужно обязательно основательно подходить к обучению. Новичкам вообще не желательно первому совершать прыжок, хотя многие делают именно такую ошибку. Для того, чтобы не боятся прыгать с парашютом обязательно нужно знать все правила безопасности и быть уверенным в своем парашюте. Поэтому всегда рекомендуют подходить к выбору парашюта по советам профессионалов и научиться самому качественно его укладывать. Любая мелочь может повлиять на прыжок. Даже, вроде бы, такая мелочь, как мягкие стропы будет влиять на управляемость парашютом и гарантировать безопасность во время прыжка. Спорт с выбросом адреналина очень популярный, особенно среди молодежи, но безрассудно прыгать без подготовки не имеет смысла.