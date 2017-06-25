Интернет-магазин торгхолод24.рф — морозильные лари по лучшей цене

Морозильные камеры — неимоверно востребованное оборудование, необходимое торговым организациям, ресторанам, кафе и так далее. В сфере общественного питания холодильный ларь играет особо важную роль, ведь качество продуктов питания напрямую зависит от условий хранения, и оптимальных температурных показателей. Холодильные и морозильные камеры служат для хранения мороженого, охлаждения напитков, хранения полуфабрикатов, мясной продукции, рыбы, что является особенно важным в летний период времени.

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