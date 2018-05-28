Глава региона Сергей Цивилев назвал имя омбудсмена по работе с родственниками погибших в трагедии 25 марта

Им стала Маслеева Людмила Николаевна, педагог. Ранее занимала должность директора детской-юношеской спортивной школы. Подробности сегодня в 19:30 и на сайте ctc-kuzbass.ru
Им стала Маслеева Людмила Николаевна, педагог. Ранее занимала должность директора детской-юношеской спортивной школы. Подробности сегодня в 19:30 и на сайте ctc-kuzbass.ru
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