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Глава региона Сергей Цивилев назвал имя омбудсмена по работе с родственниками погибших в трагедии 25 марта

Анонсы от 28.05.2018

Им стала Маслеева Людмила Николаевна, педагог. Ранее занимала должность директора детской-юношеской спортивной школы. Подробности сегодня в 19:30 и на сайте ctc-kuzbass.ru

 

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