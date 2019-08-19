Промышленники детям: в посёлке Новый Каракан Беловского района установили детскую площадку

Такой подарок подрастающему поколению сделала группа компаний «Каракан Инвест».

В Новом Каракане проживает более тысячи человек. Сотни ребятишек. Единственное место отдыха в посёлке — парк «Каракан Лэнд» не благоустраивали 5 лет. Полуразрушенные башни, разбитые ступени. Из детских развлечений — была уже устаревшая площадка. Благодаря средствам группы компаний и её добывающего предприятия «Шахта Беловская» достопримечательность получила второе дыхание.

Всего за месяц руками умельцев привели место в порядок. На первом этапе в реконструкцию парка компания вложила порядка 3,5 миллионов рублей.

Самым долгожданным подарком для местной ребятни стало открытие современного игрового комплекса с качелями, горками, песочницей и различными лазейками. Несмотря на непогоду, все малыши успели её опробовать.