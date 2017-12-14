Египетские голуби и волшебство в прямом эфире. Как рождаются настоящие фокусы расскажут профессионалы. Юлия Коган – экс-солистка группы «Ленинград» расскажет о сольной карьере и ленинградовском шлейфе. Эфир программы «Включайся» от 14.12.2017

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Египетские голуби и волшебство в прямом эфире. Как рождаются настоящие фокусы расскажут профессионалы. Юлия Коган – экс-солистка группы «Ленинград» расскажет о сольной карьере и ленинградовском шлейфе. Эфир программы «Включайся» от 14.12.2017Включайся от 14.12.2017
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- 13.12.17
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Музыкальные "Метры". Кузбасский Лакшери Оркестр зажег в прямом эфире утреннего шоу. Известнейший ансамбль "Сибирский калейдоскоп" певица Надежда Бабкина назвала национальным достоянием. Руководитель и артисты в гостях программы "Включайся". Эфир программы "Включайся" от 13.12.2017