Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов «СТС Кузбасс». Темы недели. Выпуск от 08.12.2017

Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов «СТС Кузбасс». Темы недели. Выпуск от 08.12.2017Темы недели от 08.12.2017
Актуально
- 11.12.17
Включайся
Совсем скоро в Кемерове состоится фестиваль роботов. У нас в гостях настоящие роботы! Также сегодня отмечаем международный день гор. В нашей студии человек, которому эти горы покорялись не раз! Эфир программы "Включайся" от 11.12.2017
- 08.12.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 08.12.2017
Губернатор особо подчеркнул - необходимо обеспечить безопасность и хорошее настроение жителей области в праздники
Губернатор поручил ещё раз проверить систему антитеррористических мер на всех ключевых объектах
Губернатор прокомментировал заявление В.В. Путина о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок
- 07.12.17
Актуальное интервью
О развитии моногородов в Кузбассе поговорим с Депутатом Государственной Думы РФ Дмитрием Исламовым. Эфир программы "Актуальное интервью" от 07.12.2017
Аварий и ЧП на жизненно важных объектах не должно быть - заявил Аман Тулеев
- 07.12.17
Включайся
Чем заменить антибиотики и когда нужно начинать заниматься профилактикой простудных заболеваний. Составляем план мероприятий. Артем Вахитов и Дмитрий Меньшиков – сила и слава Кузбасского спорта. О своих новых победах чемпионы расскажут в нашем эфире. Эфир программы "Включайся" от 07.12.2017
- 06.12.17
Другие новости
- 06.12.17
Другие новости