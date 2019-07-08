Жители поселка Тяжинский пожаловались на отсутствие игровых мест для детей

Как после дождя гриб от когда-то существовавшей детской площадки вырос на улице Столярная в поселке Тяжинский. Правда, дождь скорее от слёз местных жителей. Дом сдан в 1972 году. Жители вспоминают: с тех пор в их дворе почти ничего не изменилось.

Два дома 70-х годов постройки на одной стороне, одна новая многоэтажка — на другой. Жители жалуются: детям негде играть. Вместо горок и качели — песочница, густая трава и опасная стена. Бетонная конструкция разрушается вместе с надеждой этих людей на то, что отсюда перестанут уезжать.

Проблем у жителей Тяжинского оказалось больше. Столярная, 51 — этот дом в прошлом году комиссия рекомендовала включить в перечень аварийных.

Настроение этих людей часто зависит от направления ветра. Дует на запад — в квартире чистый воздух. На восток — окна приходится закрывать. В доме стоит запах канализации. Все вопросы, так волнующие жителей, мы задали главе администрации Тяжинского городского поселения. Спросили о судьбе опасного здания бывшей котельной и возможности установки детской площадки.

Глава Тяжинского рассказал о будущих очистных сооружениях. На них выделены деньги. Строительство начнут в следующем году. Мы спросили и о разрушающемся доме. Николай Петраков отметил: сейчас в Тяжинском подготовлена площадка под две многоэтажки для сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В первую очередь квартиры дадут тем, кто до сих пор ютится в бараках. Вопрос сноса бетонной конструкции в администрации пообещали решить.

Останется она «стеной плача» или на её месте скоро появятся такие долгожданные качели, обязательно расскажем в выпусках новостей.