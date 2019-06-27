Безработные кемеровчане смогут трудоустроиться на мини-ярмарках вакансий

С 24 по 28 июня, с 9:00 до 11:00, в Центре занятости населения (пр. Ленина, 109В) работодатели будут искать новых сотрудников. Мини-ярмарки вакансий подойдут и студентам, которые активно ищут дополнительный к стипендии заработок, и людям, которые по определенным причинам остались без работы и испытывают трудности в её поиске. Центр занятости населения проведёт ряд бесплатных семинаров и расскажет о всех нюансах трудоустройства.

Так, чтобы занять вакантную должность, нужно успешно пройти собеседование. Поэтому во вторник, 25 июня, для соискателей проходил семинар по преодолению коммуникативных барьеров.

Ознакомиться с ситуацией на рынке труда в Кузбассе ищущие работу граждане могли в среду, 26 июня. На справочно-информационной консультации специалисты ЦЗН рассказали о правовых аспектах временного и постоянного трудоустройства и организации общественных работ.

Как самостоятельно найти работу, грамотно составить резюме, понравиться потенциальному начальству и адаптироваться в новом коллективе специалисты ЦЗН рассказывали сегодня, 27 июня. Мероприятие проходило с 9 утра на базе организации.

Семинар на тему «Приёмы и методы эффективного общения» станет заключительным и пройдёт завтра, 28 июня. Все желающие приглашаются в Центр занятости населения к 10:00.