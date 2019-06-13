В Кемерове завершается строительство дома, в котором получат квартиры 28 детей-сирот

Сдать в эксплуатацию дом по улице Менжинского в Кемерове строители планируют в начале октября 2019 года. 25% от общего числа квартир в нём предназначены для детей-сирот. Их соседями станут ветераны боевых действий, жильцы аварийных домов и домов с подработанных территорий.

В декабре в этом районе откроют новый детский сад. В ближайших планах — строительство ещё шесть современных домов и школы.

В настоящее время в регионе в очереди на получение собственного жилья около 10 тысяч детей-сирот, которым уже исполнилось 18 лет. Из них в этом году квартиры получат 1300. На эти цели из областного бюджета направят 1 млрд 250 млн рублей. Ещё 350 млн рублей поступят из федерального бюджета.