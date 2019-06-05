Во всемирный День окружающей среды активисты привели в порядок берег Беловского моря

К акции присоединились и взрослые, и дети.

«Мусору.net». Международная акция «Чистые берега Евразии» проходит с 2016 года. Сегодня в порядок привели территорию Беловского моря. Это излюбленное место отдыха кузбассовцев. Но, как выяснилось, мусор за собой убирают далеко не все туристы. Пакеты, пластмассовые бутылки и кучи прочего хлама буквально захватили берег. На помощь природе вышли активисты.

Это — не просто уборка, но и культурный отдых. Перед волонтёрами выступили вокальные и танцевальные коллективы. В перерывах между сбором мусора активисты принимали участие в конкурсах.

Чистый берег — не единственная награда для помощников природы. После субботника всех ждало вкусное угощение.