В посёлке Металлургов Новокузнецкого района скоро появятся новые поля — футбольное и волейбольное

Всё это, благодаря областной программе. «Инициативное бюджетирование» приурочено к празднованию 300-летия Кузбасса. К юбилейной дате планируется реализовать три сотни идей самих жителей области. До 2021-ого из областного бюджета на эти цели ежегодно будут направлять по 100 миллионов рублей.

«Наш Кузбасс и наша инициатива». Так жители Красулинского сельского поселения немного перефразировали лозунг областной программы и решили принять в ней участие. Идей для реализации много. Но выбрать нужно одну. Например, на рассмотрении были строительство детского городка и парка общественных мероприятий. Но остановились на самом важном в данный момент. Это — благоустройство спортивной зоны в посёлке Металлургов.

Сейчас юные спортсмены оттачивают своё мастерство на старом деревенском поле.

Как говорится, профессионалам ничего не должно мешать. Футболисты, они же хоккеисты и волейболисты в одном лице, тренируются, выезжают на районные и городские соревнования. В последние годы даже начали занимать лидирующие места. И тем не менее, условия тренировок играют важную роль.

В ближайшее время здесь организуют новую площадку для волейбола и футбольное поле. Оно будет самым настоящим, профессиональным — сто на пятьдесят метров. Сейчас детвора тренируется на стадионе куда меньшего размера. И ворота поставят заводские.

Уже на завершающем этапе в поселке Металлургов реализуют областную программу «Инициативного бюджетирования» — поставят качественное ограждение вокруг всей спортивной площадки. Этот проект оценили почти в полмиллиона рублей. Треть всей суммы выделил регион. Ещё весомые сорок процентов добавили спонсоры. Остальное — из местного бюджета. Реализовать проект самим жителям было бы не под силу. А так, мечта всех поколений селян осуществится сообща.