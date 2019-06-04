Новый чемпион. Боксер из Киселевска Иван Кобзев вслед за первенством России выиграл и европейские соревнования

Собрав неплохую коллекцию наград по юношам, спортсмен готовится перейти в новую возрастную группу.

Кузбасский боксер стал победителем первенства Европы. Соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет прошли в румынском городе Галац. Сегодня воспитанника Федерации бокса Кемеровской области Ивана Кобзева встретили в аэропорту Новокузнецка. Среди встречавших — представители областной федерации и новокузнецкого училища олимпийского резерва.

На соревнованиях в Румынии он выступал в весовой категории до 57 килограммов и провел пять боев с соперниками из Грузии, Великобритании и Украины. Финал Иван, как говорится, в одну калитку выиграл у украинца Вячеслава Брыхаденко — 5:0. Но сложнее всего было раньше — за выход в полуфинал.

Всего в первенстве Европы участвовали около 400 спортсменов. Сборная России завоевала 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали и первое командное место. Впереди у воспитанника Михаила Чикурова и Юрия Чувашова летние сборы, а затем — новый сезон, который он начнет уже в новой возрастной группе юниоров. Ближайшая главная цель — в декабре в Санкт-Петербурге кубок Никифорова-Денисова, на котором будет проходить отбор на первенство России.