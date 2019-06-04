Многометровая граффити-фреска с изображением Владимира Машкова украсила фасад одного из жилых домов Новокузнецка

Портрет Народного артиста России городу подарила Сибирская генерирующая компания в рамках ежегодного фестиваля уличного искусства. Владимир Машков побывал на торжественном открытии арт-объекта.

Количество дней, затраченных на написание портрета, соответствует масштабу самого полотна — десятиметровая фреска явилась миру всего за десять дней. На взгляд стороннего человека это — слишком короткий срок для создания шедевра. По мнению художника, полторы недели вполне достаточно, чтобы нарисовать граффити, пусть даже такое масштабное.

Новокузнечанин, Народный артист России Владимир Машков отныне будет соседствовать с другим известным Владимиром — Высоцким, портрет которого уже год красуется на фасаде семнадцатого дома по улице Кирова.

Оба портрета, а ещё изображение Ивана Бардина на соседнем доме — работа барнаульца Евгения Алёхина. Художник преображает фасады жилых зданий третий год подряд в рамках фестиваля уличного искусства, проходящего при поддержке «Сибирской генерирующей компании».

Встреча художника с героем состоялась накануне в театре кукол, где Владимир Машков — постоянный гость.

Благодаря «Сибирской генерирующей компании», неделя уличного искусства органично влилась в жизнь Новокузнецка. И в этом году в южной столице Кузбасса снова соберутся райтеры из разных уголков планеты. Традиционно, любой урбанистический объект в городе может стать частичкой уличного искусства. Старт фестиваля — пятнадцатого июля.