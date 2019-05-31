Накануне ураганный ветер пронёсся над Кузбассом. Как с последствиями стихии справляются в южной столице региона

Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, поврежденные автомобили и разбросанные рекламные щиты. В Новокузнецке основной удар стихии пришелся на Кузнецкий и Орджоникидзевский районы. Хотя и другим территориям города основательно досталось. Особенно там, где есть высокие, старые тополя. Ветер обламывал и разбрасывал ветви, вырывал деревья с корнями. И теперь многие пешеходные дорожки напоминают полосу препятствий.

Новокузнецку повезло. Разгул стихии обошелся без жертв и пострадавших среди людей. И в некоторых случаях это стало настоящей удачей. Водитель одного из транспортных средств может смело праздновать 30 мая второй день рождения. На его машину упали сразу два тополя. Причем, это произошло практически после первых сильных порывов ветра.

Сейчас специалисты подсчитывают ущерб. Зафиксировано 70 обрывов проводов, упали 58 деревьев, повреждены 24 автомобиля и 7 кровель. Ликвидация последствий началась сразу же после того, как буря утихла. И продолжалась всю ночь. Только энергетики одномоментно вывели на работу 18 аварийно-восстановительных бригад. Порывы сетей произошли в частном секторе всех районов города.

С утра коммунальщики продолжили уборку во дворах. Заваленных деревьями территорий так много, что на полную очистку одного дня оказалось мало. Работа продолжится и на выходных. Навести порядок на всех подведомственных территориях планируют к 5 июня. И к 10 числу планируется завершить уборку бесхозных участков.