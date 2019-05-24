В Кузбассе в рамках 11-ти национальных проектов разработано 44 региональных — охватывающих самые разные сферы

О реализации этих программ говорили на совещании с участием полпреда Сергея Меняйло, губернаторов сибирских субъектов и представителей бизнеса.

Регионы входят в стадию активного исполнения нацпроектов. Но определить комплекс программ развития — только полдела. Чтобы получить результат, жизненно важно наладить эффективную координацию власти всех уровней и бизнеса. И разработать систему контроля за исполнением. Совещание в Новокузнецке стало площадкой «сверки часов» для всех сторон.

Помимо 11 национальных проектов, в которых Кузбасс уже участвует, в области разрабатываются меры для включения ещё в две федеральные программы. В том числе, стратегически важным для промышленного региона считают «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Таким образом, к концу текущего года Кемеровская область имеет шанс на участие во всех тринадцати нацпроектах. А дальше — работа на результат.

Сроки реализации проектов, штрафные санкции и многое другое. Предприниматели активно участвовали в обсуждении и вносили свои предложения. Изнутри проблемы видней!

Министр финансов подчеркнул — совещание прошло в деловом ключе. Именно постановка конкретных вопросов и принятие конкретных решений — то, на что при организации встречи стороны и рассчитывали. Потому что главная цель однозначна — ускорение темпов экономического роста. А вот алгоритм её достижения слишком уж многозадачный.