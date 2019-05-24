Сегодня состоялся финал престижного творческого проекта Кузбасса

В кемеровском парке Победы имени Жукова прошел гала-концерт регионального фестиваля-конкурса народного творчества «Навстречу юбилею».

Хоровые коллективы, фольклорные и хореографические ансамбли, оркестры русских народных инструментов, эстрадной и джазовой музыки, вокалисты и музыканты из разных городов и районов области представили свои лучшие номера.

Мероприятие приурочено к празднованию 300-летия освоения региона. Инициатором и вдохновителем фестиваля стал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, возглавляемый Анной Цивилевой.