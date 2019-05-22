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Сергей Цивилев — один из самых открытых и доступных для граждан губернаторов России

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В рейтинге SMM-стратегий глав регионов страны агентства «Иполитика@epolitica» и «Незыгарь@russica2» совместно проанализировали аккаунты губернаторов в в социальной сети Instagram.
В настоящее время 72% региональных глав ведут сами или с привлечение пресс-службы страничку в популярной сети. Пишут о работе, о себе, об успехах и достижениях, которых удалось добиться за последнее время.
Кузбасский Губернатор, по результатам этих исследований, в пятёрке самых открытых для общества среди глав российских регионов.

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