Причину пожара установят специалисты. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области А.Ю. Шульгин

Шульгин Алексей Ювенальевич, полковник внутренней службы, начальник управления МЧС России по Кемеровской области с места пожара автоцентра в Кемерово:

«20:49 поступил сигнал о возгорании. В 20:53 уже прибыли первые подразделения. Пожар был на всей площади крыши автосалона — порядка 4000 квадратных метров. Всего работало 14 единиц техники. 4 из них были высотки. Пожар был осложнен тем, что рядом находилась автозаправка и была угроза перехода огня на другое здание автосалона. В 22:10 пожар был локализован и в 22:15 — ликвидирован. Причина пожара будет установлена специалистами».