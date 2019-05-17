«Дарю Кузбассу». Накануне к акции присоединились работники культуры из Анжеро-Судженска

Её запустил губернатор Сергей Цивилев в конце прошлого года. В преддверии 300-летия промышленного освоения региона жители могут сделать памятные подарки родному краю.

Генеральная репетиция. Этот спектакль готовятся показать сотрудники Дворца культуры тем, кто ждет настоящего чуда. Каждый месяц они придумывают новые игровые программы, чтобы удивить воспитанников дома ребенка. Художественного руководителя Екатерину Маркину анжеро-судженские малыши, пожалуй, знают лучше по образам Буратино, Фиксика, Снегурочки или Лунтика.

В дом ребенка участники акции приедут с подарками. В конце марта они объявили сбор предметов личной гигиены и одежды. К сотрудникам Дворца культуры присоединились предприниматели, общественные организации. Неравнодушные люди приносили вещи пакетами. Волонтёры призывают присоединиться к ним не только жителей Анжеро-Судженска, но и других городов Кузбасса.