Редкую и технологически сложную процедуру проводят в Областном клиническом перинатальном центре

Донорскую кровь переливают ребенку, когда он ещё находится в утробе матери.

Беременность — период волнительный и непредсказуемый для каждой женщины. Каким он будет — сложным или легким — зависит от особенностей организма. Специалисты будущих мам с отрицательной группой крови сразу предупреждают: может возникнуть проблема несовместимости крови с ребенком. Это может привести к анемии у плода и требует врачебного вмешательства.

Новорожденному Никите такие процедуры понадобились дважды: когда он был еще в животике у мамы и когда родился. Сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Дома Никиту и маму ждут три сестрёнки и муж. Благодаря усилиям кузбасских врачей, семью не коснулись проблемы несовместимости крови между мамой и ребенком. Начиная с 2014 года в Перинатальном центре сделано уже 35 подобных жизненно важных процедур.