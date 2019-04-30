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В Кемерове сегодня прошла экскурсия по религиозным местам.

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Представители СМИ и общественности побывали в католическом храме, протестантской и православной церквях и мусульманской мечети. Главы конфессий Кемерова рассказали о традициях веры, которую они исповедуют. Организаторы экскурсии надеются на то, что кузбассовцы заинтересуются религиозным туризмом.

«Мы хотим, чтобы Кузбасс был первым регионом в России не только в экономической и социальной сферах, но и в сфере духовной»,- подчеркнул председатель областного комитета по взаимодействию с религиозными организациями Евгений Иванов.

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