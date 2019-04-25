С опережением графика. Ударными темпами ведётся строительство будущего Президентского кадетского училища

Застройщики обещают, первый корпус будет готов уже к середине августа. Стойка не останавливается ни на минуту. В круглосуточном режиме работают более 600 человек, 40 единиц техники.

Первый из семи крупных объектов училища, КПП будут сданы уже к 15-му мая. В скором времени начнется укладка кровли. Строительно-монтажные работы учебного корпуса должны завершить к началу июля. Дальше — финишная отделка и завоз мебели.

Уже этой осенью кадеты 5-х, 6-х и 7-х классов сядут за парты. Параллельно строители будут возводить новые корпуса для того, чтобы через год сюда смогли прийти ещё больше ребят.