Кузбасс готовится к посевной

В селе Ваганово Промышленновского района прошла областная агроконференция и смотр сельскохозяйственной техники.

Морозная зима и переменчивая весна. От погоды, как от главного управляющего, зависит, каким будет урожай осенью. Посевная кампания в Кузбассе начнется позже из-за недавнего циклона. Но техника, семена, а главное фермеры уже готовы к работе. В селе Ваганово Промышленновского района собрались ученые, поставщики, главы крестьянских хозяйств. Им представили культиваторы, сеялки, посевные комплексы. Уже несколько лет в регионе используют жидкие минеральные удобрения.

Одна из проблем — брошенные сельскохозяйственные земли. В Кузбассе таких около 200 тысяч гектаров. В прошлом году введён новый вид поддержки. На восстановление брошенных земель в областном бюджете предусмотрено 27 млн рублей. Также действует погектарная поддержка фермеров на федеральном и региональном уровнях. В планах — увеличение доли озимых, а также посевов яровой пшеницы и ячменя, бобовых, рапса, сои, льна.

В этом году на агропромышленный комплекс выделят более 1,5 млрд рублей. Посевная площадь под урожай составит более 850 тыс. га. Из них 662 тыс. га — это яровые. При этом масличные культуры востребованы на зарубежных рынках. Но главное, чтобы погода не нарушила планы аграриев. И осенью урожай оправдал ожидания фермеров и всех жителей Кузбасса.