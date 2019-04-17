В Кузбассе прошли ярмарки вакансий

Мероприятия приурочили к Дню работников службы занятости.

Более сотни предприятий. Полторы тысячи свободных рабочих мест. Всё это — ярмарка вакансий в Кемерове.

Для всех посетителей работает консультация. Специалисты рассказывают, как грамотно заполнить резюме и вести себя на собеседовании с работодателем.

Те, кто не находит подходящую вакансию, могут отправиться работать в другой регион. Кого такой вариант не устраивает — готовы переобучить. Сотрудники Центра занятости населения стараются найти индивидуальный подход к каждому соискателю.