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В Кузбассе планируется реализовать четыре научных проекта

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Сегодня в обладминистрации прошла рабочая встреча губернатора Сергея Цивилева и председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона. В ходе совещания обсуждались вопросы развития научной сферы региона. Напомним, в феврале 2018 года Президент Владимир Путин отметил важность создания научных центров в Сибири.

В Кемеровской области к реализации готовят четыре проекта. Три — в Институте углехимии и один проект — в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению Валентина Пармона, развитие отраслевой науки невозможно без разработок Кузбасса и региональной поддержки кузбасских ученых.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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