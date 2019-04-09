В Кузбассе планируется реализовать четыре научных проекта

Сегодня в обладминистрации прошла рабочая встреча губернатора Сергея Цивилева и председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона. В ходе совещания обсуждались вопросы развития научной сферы региона. Напомним, в феврале 2018 года Президент Владимир Путин отметил важность создания научных центров в Сибири.

В Кемеровской области к реализации готовят четыре проекта. Три — в Институте углехимии и один проект — в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению Валентина Пармона, развитие отраслевой науки невозможно без разработок Кузбасса и региональной поддержки кузбасских ученых.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области