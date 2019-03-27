В Кемерове завершился чемпионат Сибирского федерального округа по вольной борьбе

Призеры турнира представят свои регионы на всероссийских соревнованиях.

Более 120 участников из 7 команд оспаривали чемпионство. Сборная Кемеровской области выставила на турнир 30 борцов. Хорошие результаты показали — Эртене Мортуй-оол и Дмитрий Екименко. Награды победителям вручали известные спортсмены и заслуженные тренеры страны.

Кузбассовцы считаются сильнейшими в регионе. Но и красноярская и хакасская школы не уступают лидеру. И в этом споре рождается новая плеяда будущих чемпионов, которая стремится пробиться во всероссийскую элиту.

Кто на российских коврах сможет показать красивую борьбу и добиться успеха станет ясно после чемпионата. Закрепиться в сборной шанс есть у каждого. Но и в первой команде необходимо показывать весь свой сплав борьбы и характера. Сегодня конкуренция как никогда высока.