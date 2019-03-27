Кузбасс с рабочим визитом посетили представители комитета Государственной Думы по энергетике

Депутаты побывали на крупнейшем разрезе Кемеровской области и обсудили проблемы угольной отрасли региона.

Разрез «Черниговский» — флагман холдинговой компании «СДС-Уголь». Ежегодно предприятие добывает более 6 млн тонн угля, ставит мировые рекорды. Именно поэтому для посещения депутатами была выбрана эта угольная компания.

Депутаты Госдумы посетили современный медпункт, оснащенный новыми аппаратно-программными комплексами «ЭСМО», которые позволяют оценить состояние здоровья сотрудника. Ключевой этап экскурсии — показательные взрывные работы. Представителям комитета продемонстрировали особо экологичную систему взрывания.

Экология сейчас действительно находится под особым контролем. Губернатор Сергей Цивилев в рамках круглого стола «Законодательное обеспечение развития угольной отрасли» заострил внимание на необходимости реализации инициативы «Чистый уголь — чистый Кузбасс». Холдинговая компания «СДС-Уголь» одна из первых поддержала проект и уже начала работу в этом направлении.