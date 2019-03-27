Кузбассовцы отметились наградами на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниорок и юниоров

Соревнования проходили в Москве. Спортсмены состязались в двух группах – от 15 до 18 лет и от 19 до 20 лет.

В младшей группе чемпионом стал Владимир Пятаев, выступавший в весовой категории до 61 килограмма. Он продолжил традиции семьи. Его отец Сергей Владимирович сам удачно боролся на помосте с тяжелыми весами. Сегодня он тренирует сына. В двоеборье Пятаев-младший зафиксировал на этот раз 238 килограммов.

Еще одну награду золотого отлива добыл по итогам двоеборья Даниил Вагайцев, выступавший в весовой категории до 109 килограммов. Этот представитель салаирской школы тяжелой атлетики в толчке и рывке штанги зафиксировал вес в 375 килограммов.

В этой же младшей группе бронзу получил новокузнечанин Дмитрий Олейников в весовой категории 102 кг с результатом в сумме двоеборья — 276 килограммов.

В старшей группе победительницей стала новокузнечанка Екатерина Красулина в весовой категории до 64 килограммов с результатом в сумме двоеборья — 182 килограмма.

А еще у одной Екатерины – Хаджиевой, из Мысков, в весовой категории 55 килограммов — бронзовая медаль. Интересно и то, что тренирует её отец, Роман Анатольевич. И она удачно продолжает семейную традицию.