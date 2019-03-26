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В областной столице подвели итоги премии «Авант-Персона»

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Объединяя представителей большинства сфер бизнеса Кузбасса, ежегодная премия «Авант-Персона» уже 8-й год — добрая традиция в событийном календаре региона. На мероприятии встречаются коллеги и друзья. Здесь всегда рады новым лицам.

Успешный бизнес всегда идёт в ногу со временем, поддерживая государственные инициативы. На этот раз встречу посвятили Году театра в России. Почётными гостями стали ведущие деятели сценического искусства Кузбасса.

Для участников премии группа изданий «Авант» устроила настоящий изысканный бал. Ежегодно «Авант-Персона» определяет самых ярких представителей бизнеса региона, которые задают вектор развития области.

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