Продолжает свое восхождение в элиту мировой гимнастики ленинск-кузнечанка Анастасия Ильянкова

На этот раз кузбасская спортсменка отличилась на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе, Катар. Настя завоевала «бронзу» в упражнениях на разновысоких брусьях среди женщин.

Напомним, совсем недавно она уже получила «серебро» на крупном мировом турнире. И опять же на брусьях, где у Ильянковой сложная и красивая программа. Наша спортсменка прочно прописалась в составе первой сборной команды страны, с которой и выступает на турнирах.

В Катаре Настя уступила совсем немного победительнице в этой дисциплине, бельгийке Нине Дервиль. Второе место заняла китаянка Юн Фан.

Фото: Портал Кузбасс Спортивный