В Кемерове прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по юриспруденции

Студенты колледжей и техникумов соревновались в стрельбе из пневматического оружия, на скорость собирали и разбирали автомат, решали теоретические задания.

Участники олимпиады — победители городского этапа. На практике умения показывают студенты из техникумов и колледжей Кемерова, Новокузнецка, Мариинска, Юрги, Ленинска-Кузнецкого. В жюри — преподаватели, командиры и инспекторы отделений полиции и, конечно, практикующие юристы.

Победитель регионального этапа представит Кузбасс на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди студентов среднего профессионального образования. Она пройдет в Московской области.