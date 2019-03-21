Угольной компании аннулировали лицензию на добычу «черного золота» рядом с Беловским водохранилищем

Напомним, жители села Менчереп обратились к Сергею Цивилеву с просьбой не допустить строительства. По их мнению, исчез бы пляж «Золотые пески», детские лагеря, санаторий, а жители лишились чистой воды.

Проблема строительства разрезов вблизи населённых пунктов находится на личном контроле Сергея Цивилева. Особое внимание вопросам экологии в своем недавнем послании Федеральному собранию уделил и президент России Владимир Путин.

В Кемеровской области уже реализуется программа «Чистый уголь — чистый Кузбасс», согласно которой все руководители угольных предприятий обязаны учитывать интересы жителей и экологическую безопасность региона.