Управлению Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области вручили знамя

На церемонии присутствовали губернатор Сергей Цивилев, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, который зачитал грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина о передачи знамени.

Как отметил Аристов: «Знамя — символ доверия государства, чести и достоинства всех тех, кто избрал трудную и благородную профессию судебного пристава.»

В свою очередь губернатор Кузбасса поблагодарил представителей службы за отличную работу и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сделать многое для защиты интересов жителей региона.

За 2018 год, благодаря работе судебных приставов в Кузбассе взыскано более 12 млрд рублей задолженности, обеспечена безопасность судей, участников судебного процесса более чем в 24 тыс. судебных заседаний. За нарушения законодательства за пределы РФ выдворено 198 иностранных граждан. Задержаны 206 лиц, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области