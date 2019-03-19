Победительница Первенства Европы по боксу среди юниоров Екатерина Дынник вернулась в родной Кузбасс

К лучам славы Екатерине Дынник не привыкать. Но всё равно — смущается. В неполные 20 лет она уже — мастер-международник, чемпионка страны. А теперь — и Европы. При том, что год назад на этих же соревнованиях была третьей.

Эмоции разные, результат один! Спортсменка выиграла четыре поединка из четырёх. Разумеется, подготовка к столь серьёзным соревнованиям была бы невозможной без соответствующей поддержки. Не первый год Екатерине и её тренеру оказывает личное спонсорство холдинг СДС. И поддерживает кузбасских боксёров не только финансово, но и морально!

Катю уже ждут в родном Междуреченске. И дома, и в спортшколе. Соскучилась и она. Но на вопрос, как скоро отправится на тренировку, чемпионка отвечает не без лукавства: «Ну, не знаю. Как тренер скажет. Тут не от меня зависит.»