В рамках двухдневной межрегиональной конференции в областном центре работают 6 площадок

На каждой эксперты и специалисты обсуждают меры и способы повышения уровня финансовой грамотности населения.

В кемеровской гимназии номер 21 обсуждали повышение финансовой грамотности школьников. Важно, считают специалисты, внедрить необходимые знания в программу обучения с начальных классов.

Перед учителями среднего профессионального образования выступали представители банков, страховых компаний и наиболее успешные преподаватели-новаторы.

Уже поступило предложение сделать данную конференцию ежегодной. Организаторы форума уверены, систематическая работа позволит вывести систему повышения финансовой грамотности на более высокий уровень.