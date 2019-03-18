Кузбасские спортсмены стали победителями и призерами этапов Кубков мира по спортивной гимнастике

В Баку на национальной арене завершился пятый финал Кубка мира по спортивной гимнастике Международной федерации гимнастики. «Серебро» в упражнениях на разновысоких брусьях среди женщин взяла ленинск-кузнечанка Анастасия Ильянкова. Судьи оценили ее выступление в 14,133 балла.

Победительница в этой дисциплине — китаянка Лю Цзяци — опередила Анастасию всего лишь на 0,133 балла. У обеих спортсменок была сложность 6,1 балла, но Лю исполнила программу чуть лучше.

Напомним, 14-17 марта в Баку на Национальной гимнастической арене прошел очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике FIG. Согласно новым правилам соревнований, этот турнир является частью квалификации на Летнюю олимпиаду в Токио 2020. За победой в Баку приехали 170 гимнастов из 41 страны.

Практически в эти же дни, с 15 по 17 марта, в немецком Штутгарте состоялся этап Кубка мира (EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019).

Мужская команда, в составе которой спортсмен Регионального центра спортивной подготовки по спортивной гимнастике г. Ленинска-Кузнецкого Игнатьев Никита, а также Кибартас Илья, Ланкин Дмитрий, Стретович Иван, Чичеров Александр стала обладательницей золотой медали.