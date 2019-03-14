12 машин для перевозки больных с почечной недостаточностью пополнили автопарк медучреждений области

Новая техника призвана решить ряд задач.

Планомерное обновление автопарка кузбасского здравоохранения в действии. В гаражном боксе новый транспорт, укомплектованный всей необходимой техникой.

Автомобили предназначены для перевозки пациентов с почечной недостаточностью. Общая стоимость превышает 21 миллион рублей. Финансирование — из областной казны. Сподвигло на закупку машин обращение жителей Таштагольского района. Они рассказали о сложных условиях при перевозки тяжелобольных людей.

Реакция последовала незамедлительно. По распоряжению главы региона Сергея Цивилева были выделены необходимые деньги на обновление автопарка. Уже завтра новым транспортом смогут воспользоваться пациенты. В планах — покупка ещё 4 автомобилей.