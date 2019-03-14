Музыкальному театру им. Боброва — 75 лет

Поздравительные телеграммы в адрес руководства и работников прислали председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, председатель союза театральных деятелей Александр Калягин.

Красота, грация и уникальный вокал. Театр имени Боброва отмечает очередной юбилей. Руководство и работников поздравил Сергей Цивилев. Губернатор вспомнил историю театра, который создавался удивительными людьми.

Глава региона подчеркнул, культуру в Кузбассе будут и впредь развивать, и поддерживать. Памятные награды Сергей Цивилев вручил артистам, ветеранам и даже учащимся театральных школ и студий.

В программе праздничного концерта: опера, оперетта, музыкальная комедия и мюзикл. Кульминация вечера — музыкальный номер из «Реквиема». Его посвятили служителям театра, которые уже ушли из жизни.