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Музыкальному театру им. Боброва — 75 лет

Другие новости от 14.03.2019

Поздравительные телеграммы в адрес руководства и работников прислали председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, председатель союза театральных деятелей Александр Калягин.

Красота, грация и уникальный вокал. Театр имени Боброва отмечает очередной юбилей. Руководство и работников поздравил Сергей Цивилев. Губернатор вспомнил историю театра, который создавался удивительными людьми.

Глава региона подчеркнул, культуру в Кузбассе будут и впредь развивать, и поддерживать. Памятные награды Сергей Цивилев вручил артистам, ветеранам и даже учащимся театральных школ и студий.

В программе праздничного концерта: опера, оперетта, музыкальная комедия и мюзикл. Кульминация вечера — музыкальный номер из «Реквиема». Его посвятили служителям театра, которые уже ушли из жизни.

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