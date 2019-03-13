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Вопросы экологии обсудили в областном центре

Другие новости от 13.03.2019

В Кемерове состоялась научно-практическая конференция, на которой администрация области, руководители промышленных предприятий, экологи и ученые Кузбасса обсудили меры по улучшению состояния окружающей среды.

В рамках мероприятия были представлены результаты исследований экологии региона. Участники рассмотрели вопросы внедрения инновационных технологий рекультивации нарушенных земель, переработки крупногабаритных шин.

Итогом конференции стала резолюция, в которую вошел перечень рекомендаций, позволяющих улучшить экологию региона.

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