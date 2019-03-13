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Жительница Анжеро-Судженска попалась на удочку телефонного мошенника

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В городской отдел полиции обратилась пенсионерка. Она рассказала, что с ее банковской карты были списаны деньги — порядка 70 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне пожилой женщине позвонила по телефону неизвестная. Она представилась работником банка и сообщила, что с карты пенсионерки была списана некоторая сумма денег. Исправить ситуацию поможет блокировка. Для этого лишь нужно назвать реквизиты счета. Получив доступ к информации, мошенница свободно сняла все сбережения.

По данному факту сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мер с целью установления личности преступника. На данный момент установлено, что телефон, с которого был сделан звонок, зарегистрирован в Подмосковье.

 

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области

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