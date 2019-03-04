В Новокузнецке прошел Женский форум. Итоги мероприятия

2,5 тысячи участников из 16 стран и 39 российских регионов. 10 площадок для обсуждения проблем бизнеса, промышленности, культуры, спорта, экологии и здоровья.

Женщины, объединенные общими целями и проблемами — главные героини этого мероприятия. В зале — представительницы крупнейших международных организаций, успешные бизнес-леди, законотворцы и те, кто представляет исполнительные ветви власти. Инициировала проведение форума председатель областного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева.

Открыла форум вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Она отметила, пути расширения участия женщин в экономике обсуждаются в одном из самых динамично развивающихся регионов — Кузбассе. И это символично. В Кемеровской области была принята одна из первых в России региональная стратегия развития, в том числе в интересах женщин. И сейчас работы по поддержке прекрасного пола продолжаются. Галина Карелова поблагодарила Сергея Цивилева за организацию масштабного мероприятия.

10 площадок для сессий и дискуссий. Участники форума обсудили проблемы бизнеса, промышленности, культуры, спорта, экологии и, конечно же, женского здоровья.

На форуме не только обсуждали актуальные проблемы. Но и решали их на месте. Сергею Цивилеву вручили сертификат на приобретение 82-х музыкальных инструментов для детских школ искусств региона от имени министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра культуры Владимира Мединского. Кроме этого, подписано соглашение между Минпромторгом и Фондом развития моногородов. Завизировали документ замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова и заместитель председателя Внешэкономбанка, гендиректор Фонда Ирина Макиева. В рамках соглашения поддержку получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые реализуют проекты развития народных художественных промыслов в моногородах.

Кузбассовцы со всех отдаленных уголков региона наблюдали за работой международного женского форума на «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» и сайте ctc-kuzbass.ru. Первый Губернский стал единственным телеканалом, организовавшим двухдневную трансляцию событий форума в прямом эфире. Кроме того, к дискуссиям и сессиям можно было подключиться более чем на 1000 площадках, организованных в городах и районах.

Возможно, следующий женский форум пройдет в регионе уже в 2021 году. Во время празднования 300-летия открытия Кузбасса. Предложение об этом прозвучало на подведении итогов масштабного мероприятия.