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В областной столице начали ликвидировать дефекты дорожного полотна

Другие новости от 27.02.2019

Об этом сообщают в администрации города.

Рабочие восстановят верхний слой дорожного покрытия и ликвидируют ямы на проезжей части.

Уже устранены выбоины в межрельсовом пространстве на перекрёстке улицы Автозаводской и Кузнецкого проспекта. Во время ремонта дороги не перекрываются. О месте работ водителей информируют дорожные знаки.

Специалисты отмечают, благодаря благоприятным погодным условиям, в этом году к ремонту дорог приступили на месяц раньше, чем в прошлом.

 

Источник: Администрация города Кемерово

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