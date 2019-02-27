В областной столице начали ликвидировать дефекты дорожного полотна

Об этом сообщают в администрации города.
Рабочие восстановят верхний слой дорожного покрытия и ликвидируют ямы на проезжей части.
Уже устранены выбоины в межрельсовом пространстве на перекрёстке улицы Автозаводской и Кузнецкого проспекта. Во время ремонта дороги не перекрываются. О месте работ водителей информируют дорожные знаки.
Специалисты отмечают, благодаря благоприятным погодным условиям, в этом году к ремонту дорог приступили на месяц раньше, чем в прошлом.
Источник: Администрация города Кемерово