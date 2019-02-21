«За чистый город». Сергей Цивилев рабочий день провёл в Киселёвске

Вместе с местными жителями обсудил главную проблему города — экологию. Позже посетил котельные и обогатительные фабрики.

Экология — острая проблема для Киселёвска. Жители обратили внимание Сергея Цивилева на угольную пыль, которая буквально не даёт городу дышать. Губернатор отреагировал незамедлительно. Вместе с киселевчанами отправился на погрузочную станцию, где заявил — большегрузный транспорт, перевозящий уголь, по дорогам общего пользования ездить не должен.

Руководство одной из станций рассказали — совсем скоро они приобретут специальные пушки для подавления пыли. Это позволит сделать воздух чище.

Обсудили вопрос и ветхого жилья. Проблему губернатор держит на контроле. Сергей Цивилев напомнил, с первого января начала действовать федеральная программа. К июню будет сдан дом на Красном Камне. Однако, работа на этом не прекратится. Строительство жилья будет продолжено.

Следующая точка — обогатительная фабрика «Черкасовская». Глава региона пообщался с работниками. Поблагодарил за самоотверженный труд. Ведь именно благодаря им в сильные морозы котельная держалась и не давала сбоев.

Обсудили начавшееся строительство новой современной котельной.

Серьезный разговор — с представителями ЦОФ. Местные жители убеждены — именно она отравляет город. Сергей Цивилев потребовал прекратить работу фабрики до тех пор, пока утечка угольной пыли полностью не будет устранена. В ближайшее время правоохранительные органы проверят, соответствует ли деятельность предприятия правовым нормам.

Также Сергей Цивилев заехал в школу №16. Она — старейшая в городе. Губернатор посмотрел, как проходит учебный процесс, проверил наличие спортивного инвентаря. И попробовал школьное питание.

Вместе с педагогами губернатор обсудил, как улучшить питание в школах. Выслушал их мнения и предложения.