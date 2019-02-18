Проект «Где ты, мама?» продолжается. Еще об одном герое – ребенке, нуждающемся в родительской заботе – расскажем сегодня

Социальная акция 12-ый год подряд помогает ребятам из детских домов обрести новую семью. Благодаря проекту свой дом нашли 350 малышей.

Генеральный партнер проекта «Где ты, мама?» компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Эвелина уже третий год живет в детском доме. И за это время девочка совершила настоящий прорыв в развитии. Раньше она общалась только с помощью жестов. Теперь — разучивает стихи. Была очень тихая, а сейчас — душа компании.

Не все дается просто. Но Эвелина не сдается. Занимается, тренирует необходимые навыки. Большой прогресс дают индивидуальные занятия. Под чутким руководством воспитателей малышка старается и с удовольствием познает окружающий мир.

Воспитатели отмечают, что из Эвелины растет внимательная, заботливая и чуткая хозяйка.

Из всех игрушек девочка выделяет куклу. Любит играть с ней в дочки-матери. И готова сделать все, чтобы ее малышка всегда улыбалась.

Эвелина щедро делится своим теплом со всеми окружающими — детьми, воспитателями.

Маленькой Эве еще многому нужно научиться. Специалисты «Острова Надежды» обязательно подскажут, как помочь девочке добиться самых лучших результатов.

Для будущих родителей Эвелины телефон управления опеки и попечительства 32-29-74, код Новокузнецка (3843).