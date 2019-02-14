В Кузбассе осудят мужчину, убившего сожительницу

Трагедия произошла в Белово.

По версии следствия, в ходе застолья между сожителями произошла ссора по причине слишком ревнивого характера мужчины. Однако, поддерживать разговор он не захотел и ушел в другую комнату. Потерпевшая проследовала за ним с ножом в руках. Мужчина выхватил его из рук и нанёс несколько ударов женщине в грудь и лицо.

После произошедшего сожительница вышла из помещения на улицу, где скончалась от полученных ранений. Её тело обнаружил сосед. Он сообщил об увиденном дочери потерпевшей, которая проживала отдельно. Придя на место и обнаружив мать мертвой, она вызвала сотрудников полиции.

Мужчина свою вину признал частично, пояснив следователю, что ссоры и драки в их отношениях с сожительницей являлись обычным делом.

Обвиняемому грозит наказание, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело передано в суд.

Источник: Следственный комитет РФ по Кемеровской области