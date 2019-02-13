Объездную дорогу вокруг Мариинска построят к юбилею города

Чтобы разгрузить центр города от транзитного транспорта в 2018 году планировали ввести в строй объездную дорогу. Но этого не произошло.

Ещё в ноябре на встрече с представителями «Сибуправтодора» и подрядчиками глава региона подчеркнул, дорога в обход Мариинска важна и работы нужно завершить быстро. Тогда были подписаны соглашения об обязанностях сторон и сроках выполнения работ.

Сегодня первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, выполняя наказ губернатора, побывал в Мариинске с проверкой. Вместе с первым заместителем начальника «Сибуправтодора» Дмитрием Батуриным и представителями строительной организации проехали на объект. Лично убедились – дорогу строят.

С начала этого года подрядчик принимает меры по ликвидации отставания от графика. И результат уже есть. Начался первый этап работ по надвижке пролётного строения через Кию. Это один из важных этапов возведения мостового сооружения. Дальше будет больше.

Строить обход протяженностью более 19 километров начали еще в 2014 году. Предполагается, что это будет двухполосная автомобильная дорога с двумя транспортными развязками, путепроводами и почти трехсотметровым мостом через реку Кия. И в 2018 здесь уже должен был ездить транспорт. Но этого не произошло.

В конце прошлого года Сергей Цивилев подчеркнул, достроить объект необходимо к юбилею Мариинска – августу 2020 года. И это последний срок.

Подрядчик заверил, что предпримет все меры для того, чтобы достроить дорогу к 2020-му году. Чтобы, начиная с юбилейного года, Мариинск начал свободней дышать.