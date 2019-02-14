Открытая реанимационная система помогла спасти недоношенных малышей

Накануне в родильном доме Областной клинической больницы на свет появилась двойня. Малыши родились раньше срока. Им требовалась экстренная помощь, от которой зависела дальнейшая жизнь новорожденных.

Благодаря новому оборудованию, которое было приобретено для медучреждения в конце прошлого года на средства областного бюджета, детей удалось спасти.

Как объяснили врачи, в первые минуты после рождения малыш не может сам регулировать процессы теплообмена. Поэтому важно удерживать тепло ребёнка. Открытая реанимационная система автоматически регулирует параметры дыхания и давления, учитывая состояние младенца.

На данный момент здоровью малышей ничего не угрожает.

Источник: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области