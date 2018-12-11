В Кемерове сотрудники пожарно-спасательной части отработали взаимодействия при тушения условного пожара

Инициативная 48А. Условное возгорание квартиры №7 на 2 этаже в 1 подъезде. Жильцы вызывают пожарную бригаду. Она на месте буквально через несколько минут. С ней – «скорая помощь». Задача — вывести людей из задымления, оказать первую медицинскую и ликвидировать огонь.

Пожарной бригаде важно не просто быстро и профессионально справиться со своей задачей, но и отработать взаимодействие с другими службами. Потерпевших медики встречают сразу у подъезда, провожают в автомобиль медслужбы и оказывают первую помощь. В это время пожарные эвакуируют тех, кто отрезан от выхода — жителей верхних этажей.

Учения сегодня не только ради тренировки бригад. Это наглядная памятка для жильцов дома, как действовать в экстренной ситуации.

Специалисты рассказали жителям дома, как необходимо действовать в случае пожара, раздали памятки. Учения сегодня — внеплановые. С начала 2018 года в жилом секторе Кемерова произошло 426 пожаров. А это — на 50 больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поэтому, о правилах поведения при возгорании специалисты отделов защиты населения, надзорной деятельности, пожарные и спасатели напоминают жителям при любой возможности.