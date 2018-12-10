В областном центре накануне прошло мероприятие для любителей здорового образа жизни «На спорте»

Кемерово буквально пестрит мероприятиями для людей с самыми разными интересами. Не остался в тени и спорт. Накануне в областном центре собрались любители здорового образа жизни.

Мероприятие нового формата. В Кемерове определяли «Спортивную пару года». На старте несколько команд. Среди участников спортсмены-профессионалы и любители. Ограничений нет. Главное — желание, готовность к новому и умение взаимодействовать командой.

Несколько этапов состязаний. Творчество, проверка интеллектуальных и физических способностей. Силовой этап показал слабые и сильные стороны каждого участника. Представители спортивных клубов, болельщики поддерживали своих фаворитов.

Была подготовлена и концертная программа. Чемпионка Сибири, топ 10 России и Европы по фитнес-бикини Марии Родионовой. Виртуозное владение мячом от представителей футбольного фристайла. Эксклюзивное дэнс-дефиле спортивной одежды и показ спортивного белья.

Последний танцевальный этап состязаний стал неожиданным и показал насколько хорошо участники умеют владеть телом вне спортивных залов. Универсальность оценивало компетентное жюри. А для зрителей была подготовлена лотерея, где можно было выиграть призы от многочисленных спонсоров.

В завершении вечера были определены победители, которым и вручили кубок. При этом все участники были отмечены самыми приятными спортивными презентами, начиная от спортивной формы и специальных услуг, заканчивая полезной выпечкой и спортпитом. 3 с половиной часа мероприятия «На спорте» прошло на одном дыхании.