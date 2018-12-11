В Кемеровской области стартовали гастроли театра им. Евгения Вахтангова

Накануне в Новокузнецком драматическом театре состоялся показ спектакля «Дядя Ваня» по одноименному произведению А.П. Чехова. Данная постановка — лауреат Международной театральной премии имени Станиславского и Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль года»

Благодаря игре выдающихся актеров, среди которых: Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Юрий Шлыков, Анна Дубровская, Мария Бердинских, и творческому замыслу режиссера Римаса Туминаса постановка не выглядит, как обычное прочтение произведения бессмертного классика русской литературы. Зритель, знакомый с пьесой, увидит ее в неожиданных для себя красках.

Стать участниками уникального показа новокузнечане смогут еще сегодня. А 13 декабря спектакль сможет увидеть и кемеровский зритель.

Гастроли театра им. Евгения Вахтангова проводятся в Кузбассе в честь открытия Года театра в регионе.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области